В Стрелецкой балке меняют разметку

Ведутся работы по добавлению дополнительной полосы движения на подъезде к развязке ул.Вакуленчука, пр.Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе, сообщил департамент транспорта.

Дорожники стирают прежнюю разметку. Дополнительную полосу добавят за счет сужения двух нынешних. Будет организовано три полосы движения: две — по направлению к проспекту Октябрьской Революции, одна — для поворота на Фиолентовское шоссе.

Работы планируют завершить за неделю. Их проводят в вечернее время, когда трафик стихает.

В планах департамента в 2025 году расширить участок дороги в Стрелецкой балке, добавив полноценную полосу. Проектирование уже начато.

После реконструкции развязки и строительства дополнительной петли разворота в Стрелецкой балке, пробки в вечернее время на этом участке дороги стали еще жестче. Проектировщики хотели сделать развязку безопасной, но просчитались: две полосы на ул.Вакуленчука превратились в одну. Автомобили, которым нужно свернуть с Фиолентовского шоссе на ПОР, перестраиваются с разворотной петли в правый ряд и тормозят весь поток по единственной теперь полосе из центра города. А установленный на развязке светофор настроен так, что поворачивающие на Фиолентовское шоссе не успевают проехать и также создают пробку на ул.Вакуленука.