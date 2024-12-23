Утечка мазута из танкера в Черном море в выходные могла сократиться

Данные спутникового мониторинга не выявили загрязнений в ранее рассчитанных точках, что может свидетельствовать о сокращении утечки мазута из танкера, затонувшего 15 декабря у входа в Керченский пролив.

Об этом сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

«Загрязнений не наблюдается там, где должны были появиться [согласно ранее произведенным расчетам]. Это может быть следствием уменьшения утечки. Сегодня юго-западный ветер, и то, что накапливалось в море, может быть выброшено на берег в районе от Анапы до Крымского моста», — сказал он.

Позже он добавил, что загрязнение нефтепродуктами фиксируется в Черном море у Крыма от входа в Керченский пролив до моста. «Хорошо видно загрязнение у мыса Такиль и до моста. Скорее всего, на берег попадает, точно сказать сложно», — сказал он.

С.Станичный также сообщил, что продолжает наблюдаться утечка от танкера, ее точные объемы пока неизвестны.

ЧП в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Основной объем выбросов пришелся на побережье около Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В субботу, 21 декабря, после смены ветра и направления разлива небольшая часть вещества была выброшена на берег около Керчи в Республике Крым. Появившиеся загрязнения были устранены в течение суток.