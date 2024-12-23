Улица Толстого разрушается

На отремонтированной три года назад проезжей части на ул.Толстого появились ямы.

«В ноябре 2021 года был завершен ремонт улицы Толстого. Спустя три года один из участков стал разрушаться. Череда пока небольших ям появилась на середине одной из дорожных полос и мешает движению как минимум три месяца», — сообщили в социальных сетях активисты ОНФ Севастополя и обратились в департамент транспорта с просьбой обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт.

Капремонт ул.Толстого обошелся городскому бюджету в 188 миллионов рублей и с самого начала особым качеством не отличался. Еще до официальной сдачи объекта, подрядчику — симферопольской компании ООО «Доринвест-Крым» пришлось делать ямочный ремонт в рамках гарантийных обязательств.