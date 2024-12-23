Ученые РАН организуют серию экспедиций в район разлива мазута

Сразу после поступления информации о разливе нефтепродуктов ученые ИнБЮМ были направлены в район Керченского пролива, где 16 и 17 декабря собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и со стороны Кубани, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост.

«У нас будет еще не одна экспедиция — мы будем мониторить побережье, у нас уже намечены 10 станций [точек забора проб] постоянных, и мы еще будем увеличивать их число. Следующая экспедиция будет в следующем году — как только выйдем с каникул. <...> Обязательно, когда начнется повышение температуры, так как начнутся обратные процессы [связанные с подъемом мазута, сейчас опустившегося на дно в холодной воде]. И также планируем [экспедицию] в туристический сезон летом», — рассказала Е.Тихонова.

В зону исследований попадет побережье вокруг разлива, начиная с Анапы в Краснодарском крае. Такие исследования позволяют не только уточнить текущее состояние экосистемы, но и составить прогнозы о перспективах ее восстановления.

Е.Тихонова уточнила, что пробы, которые ученые отобрали сразу после инцидента, частично обработаны — уже проанализированы образцы воды.

«Со стороны побережья Крыма и со стороны Тамани показатели характерны для портовых акваторий, подверженных антропогенных нагрузке. Это будет нулевая точка, с которой мы потом начнем проверять, насколько увеличилась концентрация нефтепродуктов в различных компонентах экосистемы», — пояснила Е.Тихонова.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП — группировка, участвующая в работе, превысила 10 тыс. человек. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, удалось убрать 14 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, при этом объем может увеличиться до 200 тысяч тонн.