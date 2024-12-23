Убирать городские пляжи начнут с 15 января

ГБУ «Парки и скверы» ищет подрядчиков на оказание услуг по санитарному содержанию пляжей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

В списке на уборку пять пляжей: в парке Победы, в Андреевке, «Солнечный», «Ушакова балка» и «Учкуевка». В течение года с территории пляжей подрядчик должен собирать мусор, очищать урны, подметать пешеходные дорожки, удалять дикую поросль, а где необходимо механизированным способом рыхлить песок или гальку.

Контракт разбит на 12 помесячных этапов. Работы должны начаться уже 15 января и продлятся до конца года. При этом оговаривается, что производить их следует исключительно по заявкам заказчика.

Начальная цена контракта 30,86 миллионов рублей.