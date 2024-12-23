Просят сделать поручни

В преддверии наступления настоящей зимы наши читатели беспокоятся о своей безопасности и обращают внимание городских служб на скользкие лестницы и отсутствующие поручни.

Ступенькофобия

В редакцию «Севастопольской газеты» обратилась жительница пр.Ген.Острякова с просьбой о помощи. По ее словам, в бывшем магазине «Приветливый» сейчас открыт офис банка. На входе в здание всего две ступени, но они вымощены очень скользкой плиткой. Пенсионерка несколько раз обращалась к сотрудникам банка с просьбой установить на входе перила, но женщину никто не услышал.

Отметим, что для нашего города это не единичный случай. К примеру на первых этажах зданий центрального городского кольца размещено множество магазинов, кафе, банков и прочих офисов. Чтобы добраться до входной двери, необходимо преодолевать ступени и вверх, и вниз. И многие из них очень-очень скользкие.

Почините перила!

Жителей Стрелецкой бухты беспокоит лестница, ведущая от остановки «Центральный универмаг» к Гагаринскому районному суду. Рабочие прокладывали инженерные коммуникации для Нового Херсонеса и разрыли проезд рядом с лестницей. Рыть и прокладывать кабель им мешал поручень, поэтому его отпилили. Теперь там торчит острый обрезок перил. Кто-то — Гагаринская администрация, горхоз, или управляющая компания — должен исправить ситуацию, пока никто не пострадал.

На неэстетичный вид такого огрызка перил никто и не думает жаловаться.

Установили поручни

К слову, департамент городского хозяйства мониторит социальные сети. Жалобу жителей, что в новом благоустроенном сквере на Северной стороне не хватает поручня для спуска по лестнице, в департаменте увидели и оперативно отреагировали. На место направили бригаду для монтажа перил. А уже на следующий день отчитались: «Работы по установке поручней завершены. С сегодняшнего дня местные жители могут безопасно спускаться в сквер».