Открыли скоростную дорогу к Крымскому мосту

Участок трассы, который проложили в обход населенных пунктов, существенно сократит время в пути из Краснодара к мосту через Керченский пролив.

Новый отрезок четырехполосной трассы А-289 торжественно открыли 22 декабря. Проезд по ней пока будет бесплатным. Чтобы брать деньги за проезд дорогу еще нужно оборудовать соответствующей инфраструктурой. До конца 2025 года там должны появиться не только пункты оплаты, но и шумозащитные экраны, экодуки, АЗС, парковки, объекты общественного питания, магазины, бытовые сервисы, аптеки, места для отдыха.

Скоростной участок до Крымского моста протяженностью почти 120 км и ограничением скорости до 90 км/ч соединил трассу «Дон» с трассой «Таврида». Теперь от Санкт-Петербурга до Севастополя, а это более 2600 км, можно доехать без светофоров! Также этот участок является частью кольцевой дороги вокруг Азовского моря.