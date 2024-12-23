На семейном фестивале путешествовали в прошлое и в будущее

Семейный фестиваль, который прошел 21 и 22 декабря в Севастополе, объединил историю и новые технологии.

В фестивале приняли участие взрослые и дети, многодетные семьи, школьники, кадеты, студенты и даже гости из других стран.

Организаторами предновогоднего мероприятия стали Центр цифрового образования «IT-куб. Севастополь», детский технопарк «Кванториум», Центр развития человеческого капитала, финалисты и эксперты фестиваля «Битва дронов», компания «Кубер Юниор» и проект «Лечу над миром».

Площадкой для проведения фестиваля стал мультимедийный автопоезд «Россия – моя история», установленный на площади Нахимова.

В течение выходных фестиваль посетили более полутысячи человек, для которых фестиваль превратился в увлекательное путешествие в прошлое, с приобщением к технологиям будущего.

Маленьких посетителей особенно впечатлило общение с робособакой Акселем и виртуальный полет в резиденцию Деда Мороза. Ребята постарше учились управлять роботами, осваивали программирование.

Участникам фестиваля было также предложено создать новогодние открытки, собрать фигурки из конструктора, решить головоломки, отправиться в виртуальное путешествие в глубину веков и испытать удачу в розыгрыше подарков.