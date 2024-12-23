Избрали главу Ленинского муниципалитета

С весны 2024 года он руководил муниципалитетом в качестве исполняющего обязанности, после того как Максим Сердюк оставил должность по собственному желанию.

В соцсетях А.Верещака написал: «Для меня большая честь и огромная ответственность, возглавить центральный, Ленинский район города Севастополя. Знаю и понимаю, что впереди сложная, кропотливая работа, по исполнению всех наказов избирателей, а так же, создания благоприятных условий для развития Ленинского муниципального округа».

А.Верещаке 41 год, он уроженец Оренбургской области. В 2006 году окончил Крымский государственный медицинский университет. Член партии «Единая Россия» с 2018 года. Депутатом Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя А.Верещака избран в сентябре 2020 года.