Просят не кормить кашей аистов в Любимовке

Птицы здоровы, а настойчивое вмешательство человека в их естественный образ жизни только балует и расхолаживает пернатых.

Об этом написали сотрудники Севприроднадзора на своей страничке Вконтакте в ответ на сообщения взволнованных зооактивистов, что паре аистов, обитающих с осени на пляже в Любимовке, нужна помощь.

Чтобы снять возникшие вопросы, сотрудники Севприроднадзора совместно с ветеринарным врачом ГБУ «Севветцентр» провели выездное обследование птиц. Осмотр показал, что их перьевой покров не поврежден, кожа здорова, а признаки инфекционных заболеваний отсутствуют.

«Аисты проявляют активность: двигаются, пьют воду и охотно принимают пищу. Учитывая это и после консультаций со специалистами центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста», было принято решение не изымать птиц из их естественной среды обитания», — сказано в отчете об обследовании птиц.

Остающиеся на зимовку в Крыму аисты, полагаются на собственные адаптивные способности, стараются питаться более обильно для формирования жирового запаса. При этом аисты — птицы плотоядные, и кормить их хлебом или кашей нецелесообразно, отметили в Севприроднадзоре.

Зачастую перелетные птицы делают остановку на полуострове для отдыха, а не потому что они болеют. Вмешательство человека в их естественный образ жизни и среду обитания в данном случае вредны для них.