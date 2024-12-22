Мазут вынесло и на крымский берег
На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров.
Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Керчи. Для сбора пятен мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ «Максим Колосов» и СКБ «Анатолий Ткачев».
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Керчи. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС.