Вывоз мусора подорожает на 10,2%

Со второго полугодия 2025 года в Севастополе вырастет тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В соответствии с приказом начальника управления по тарифам №213-УТ от 19.12.2024, для ООО «БГС. Севастополь», а именно это предприятие является единым оператором ТКО в регионе, тариф на вывоз мусора с января по июнь следующего года останется неизменным — 500,50 руб./куб.м, а с 1 июля вырастет на 10,2% — до 551,62 руб./куб.м.

Если норма накопления мусора не изменится, то со второго полугодия его вывоз для жителей многоквартирных домов (МДК) обойдется в 133,73 рубля в месяц на одного проживающего, а для индивидуальных домов — 142,92 рубля в месяц с одного проживающего.

А если нормы накопления мусора увеличат, а изменение в ближайших планах городских властей, то сумма в платежке вырастет еще на 10% для МДК, а жители частных домов будут платить в зависимости от площади дома.

Отметим, что в указе губернатора города Севастополя от 13.12.2024 № 140-УГ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Севастополе на 2025 год» указан предельный тариф на вывоз мусора на второе полугодие — 563,45 руб./куб.м (+12,6%). Но как объяснили в управлении по тарифам, увеличат тариф лишь на 10,2%.