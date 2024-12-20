Територию балаклавской марины хотят откорректировать

Департамент архитектуры Севастополя объявил о проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений в планировку территории площидью 20,483 га в Балаклаве, на которой ведется строительство яхтенной марины.

Цель подготовки проекта — корректировка границ образуемых земельных участков в соответствии с конфигурацией объектов капстроительства, а также земельных участков, которые будут относиться к территориям общего пользования.

Общественные обсуждения проводятся с 20 декабря по 16 января. Документация будет доступна для ознакомления на сайте департамента все новогодние каникулы: с 28 декабря по 9 января.

Участвовать в обсуждениях — вносить уточнения и замечания в проект могут только владельцы соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства на территории яхтенной марины.