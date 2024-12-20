Работа над проектом мусорного экотехнопарка продолжается

Проектная документация на строительство в Севастополе предприятия по обработке и утилизации мусора, которую разработчик должен был выполнить к октябрю 2024 года, не готова.

Контракт между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и московской публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (РЭО) на выполнение проектных работ по строительству севастопольского экотехнопарка — предприятия по обработке и утилизации мусора — был подписан в августе прошлого года. Его сумма составила 71 млн рублей. Фактически в один день с подписанием документа подрядчику выплатили аванс в половину стоимости контракта.

Спустя год выяснить из открытых источников, на какой стадии находится разработка проекта, не удалось. Согласно реестру госконтрактов, никаких изменений в документ не вносилось, сроки не менялись, контракт действующий.

«Севастопольская газета» обратилась в департамент городского хозяйства с вопросом: готов ли проект. В ответе обтекаемого сообщили, что подрядчик работает, а правительством города «проводятся мероприятия по решению о выборе технологической структуры объекта».

Впервые о мусорном заводе зашла речь весной 2022 года. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор РЭО Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда было принято решение о создании в Севастополе комплексного объекта по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 250 тысяч тонн на основе концессионного соглашения. Общий объем инвестиций оценивался в три млрд рублей».

Пока искали деньги на проектирование, на полмиллиарда подросла стоимость строительства завода. И, кажется, это не последнее повышение, с учетом того, что само строительство запланировано на 2023-2030 годы.