Пятно мазута может дойти до острова Тузла у Крымского моста

Моделирование, учитывающее природные особенности района и текущие погодные условия, показывает, что к началу суток 21 декабря пятно из нефтепродуктов в Черном море дойдет до Керченского пролива и достигнет района Крымского моста.

«Есть вероятность, что к 21 числу Тузлы коснется это загрязнение, а к 22 [декабря] есть вероятность, если ветер не поменяется, Крыма. До Тузлы завтра к вечеру, скорее всего, дойдет», — сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Он добавил, что при этом такого массового выброса мазута, как на краснодарском побережье, уже не ожидается.

Огородили бонами

Специалисты Морской спасательной службы обследовали 24 кв.км акватории в районе крушения танкеров в Азовском море. В обследовании участвовали четыре корабля с водолазным гидрографическим оборудованием. К работам привлекли 13 водолазов и двух гидрографов. Обнаружена затонувшая носовая часть танкера и зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков.

В этом районе установили боновые заграждения, в итоге в течение дня собрали 10 тонн нефтяной смеси. Также обработано сорбентом 7,5 тысяч кв.км акватории в районе, где были обнаружены пятна нефтепродуктов.

Кораблекрушение танкеров в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП на 50 км побережья Краснодарского края.