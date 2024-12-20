Первая гимназия отметила 110-летний юбилей

По этому случаю в учебном заведении 20 декабря состоялось праздничное мероприятие для учителей и гостей гимназии, которое приготовили те, кому посчастливилось учиться в школе сейчас.

С помощью своих педагогов второклассники разыграли целое театрализованное представление, в котором емко и лаконично рассказали более чем вековую историю гимназии, начиная с 1914 года, а заодно прихватили немалый кусок и истории Севастополя, начиная с XIX века.

«Раз,два, три, сквозь время посмотри!», – пригласили к путешествию во времени юные артисты.

Перед зрителями промелькнули эпизоды прибытия в Севастополь семьи Государя Николая Второго, революционные события, события Гражданской войны, момент открытия школы, первый школьный бал-маскарад. Потом прозвучал голос Левитана, и на сцене появились ребята, одетые в военную форму периода Великой Отечественной войны...

А после... Одним из наиболее важных эпизодов в истории школы стало создание гимназии и избрание ее директором учителя русского языка и литературы Виктора Альбертовича Оганесяна. Его, по версии второклассников и в их интерпретации, на эту должность благословил сам великой русский поэт Александр Пушкин! Интересно, что образ любимого директора второклашки передали так точно, что сам В.Оганесян, узнав себя, не смог удержаться от смеха.

С тех пор многое случилось, в том числе включение Севастополя и Крыма в состав РФ.

– С 2014 года жизнь школы поменялась: в 2014 году обновили фасад здания школы, в 2018 м – отремонтировать верхнюю площадку, в 2019-м в школе появились поля для мини-футбола и волейбола, тренажеры, площадка для группы продленного дня, оборудованы кабинеты французского языка, ОБЖ, большая мастерская для девочек, – отрапортовали со сцены теперь уже одиннадцатиклассники.

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, ключевыми словам для гимназии являются «традиции» и «преемственность». То и другое обеспечивают многолетний успех гимназии и ее выпускников, которые традиционно являются лучшими в городе в рейтинге по конкурентоспособности.

По случаю праздника И.Михеев вручил коллективу гимназии и учителям грамоты и благодарственные письма правительства Севастополя.