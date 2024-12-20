Обязал построить, но не построил

Прокуратура Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в СМИ, о нарушении прав граждан, которые вложили деньги в строительство жилья частной компанией.

Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники специальной военной операции, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой фирмой. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил.

Прокуратура проводит проверку данной информации. Будет дана оценка законности действий застройщика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования с целью восстановления прав граждан, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.