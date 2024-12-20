На выставке в «Муссоне» — мануфактурные открытки

Необычные авторские открытки представлены в эти предновогодние дни на выставке «Новый год в Севастополе» в ТРЦ «Муссон». Открытки мануфактурные, что означает их неповторимость и небольшой тираж, все они изготовлены вручную.

Все работы прошли конкурс и отобраны, как лучшие. Они изготовлены руками студентов Центра креативных индустрий Севастопольского профессионально-художественного колледжа, который возглавляет Ольга Махонина и учеников Севастопольской детской художественной школы, обучающихся на дополнительном курсе «Теория форм и цвета» преподавателя школы Натальи Еременко.

Заметим, что в колледже конкурс мануфактурных открыток проводился уже во второй раз, поэтому большинство представленных работ – именно оттуда. Всего на выставке выставляют 120 открыток.

По словам Н.Еременко, открытки ее учениц получились по-настоящему дизайнерскими, чтобы их сделать, ребята изучали искусство XX века, в частности, конструктивизм и другие направления живописи.

– Мы изучали творчество Малевича и Татлина с его креативной башней. Севастополь в этом контексте был представлен, что называется, не «в лоб», а в формате дизайнерских экспериментов, где город «прочитывается» в дизайнерском решении на тему архитектуры. Еще две работы — более традиционные для Нового года, например, с традиционной наряженной елкой у Дворца Детского и юношеского творчества. Эти четыре представленные на выставке работы выбраны из примерно десяти.