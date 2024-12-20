На 7-м километре пробка из-за ДТП

У ТЦ «Домино» военный «Урал» столкнулся с грузовиком и пятью легковыми автомобилями

ДТП произошло утром 20 декабря в 8.05. По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Урал», неправильно выбрал скорость движения и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, фактов обращения за медицинской помощью не зафиксировано.

Сотрудниками Госавтоинспекции на месте ДТП выполняются регулировку движения, так как на въезде в город образовалась пробка.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что водитель «Урала», чтобы избежать столкновения, пытается въехать в промежуток между автомобилями стоящими на светофоре.