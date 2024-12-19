В художественном колледже устроили новогоднюю благотворительную ярмарку

Подготовку к благотворительной ярмарке в Севастопольском профессиональном художественном колледже студенты начали за два месяца: создавали новогодние украшения из текстиля, дерева, гипса, бумаги. В этом году ими также была освоена новая технология изготовления сувениров из эпоксидной смолы.

— Это пятая по счету благотворительная ярмарка. Мы их проводим два раза в год: перед Рождеством и Пасхой. Акция проводится студентами нашего колледжа и в первую очередь волонтерами центра Bonum. Все собранные средства тратятся исключительно на благотворительные цели, — рассказала руководитель центра Наталья Орлова.

В этот раз на ярмарку ребята сделали более 350 сувениров. Их купят преподаватели и сами учащиеся.

— У нас в колледже обучается более тысячи студентов. В любом случае, все товары, представленные на ярмарке, однозначно будут реализованы. Студенты ждут это мероприятие, заранее строят свои планы на этот день. Все знают, что наша продукция высокого качества, а цена — символическая. В нее закладывается только стоимость материала, а наш труд является благотворительной составляющей, — подчеркнула Н.Орлова.

По ее словам, на последней ярмарке студенты вручили 17 тысяч рублей. В этот раз на продажу выставлено в два раза больше сувениров. Растет и количество участников. В первой ярмарке участвовало 20 волонтеров, а в пятой — уже четыре десятка.

— Наш волонтерский центр участвует во многих благотворительных акциях. Мы помогаем хоспису в Инкермане. Наши волонтеры ездят туда и помогают тяжело больным людям. Кроме это мы собираем необходимые вещи для участников СВО, — рассказала студентка колледжа, куратор волонтерского центра Bonum Юлия Винокур.

Ребята уверены, что на ярмарке каждый найдет для себя что-то интересное. Чем больше товаров будет продано, тем больше помощи они смогут оказать своим подопечным. По словам Ю.Винокур к волонтерской работе студенты относятся очень ответственно: «Все, все понимают!»

Специально для новогодних посылок, которые будут отправлены в зону проведения специальной военной операции, ребята сделали символические сердечки, вложив во внутрь каждого душевные послания для воинов. Также волонтеры отправятся в отделение сестринской помощи в подшефный хоспис. Они отвезут туда предметы личной гигиены, сувениры и проведут новогодний концерт.