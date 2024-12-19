Спортсмен-инвалид добился установки пандуса через суд

Заставить департамент городского хозяйства Севастополя оборудовать пандус, чтобы спортсмен-паралимпиец мог попадать в собственную квартиру, удалось лишь после вмешательства прокуратуры и выигрыша дела в суде.

Призер региональных и всероссийских соревнований по бочче, спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан Боднар три года назад обратился в горхоз с просьбой оборудовать в его доме пандус. По неизвестным причинам департамент ему отказал.

Спортсмен пожаловался в Генеральную прокуратуру, попросив уполномочить прокурора города от его имени подать иск в суд на департамент городского хозяйства Севастополя и обязать исполнить свои обязанности. В итоге заявители суд выиграли: департамент выделил финансирование, а управляющая компания установила пандус и сделала пристройку.

— Благодаря действиям прокуратуры я могу продолжать вести активный образ жизни и заниматься своим любимым спортом, — сказал Р.Боднар.

С учетом конструктивных особенностей дома был спроектирован индивидуальный вход с улицы и установлен пандус непосредственно к квартире инвалида.