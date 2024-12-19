Севастопольские бильярдисты взяли «золото» и «бронзу»

С 14 по 16 декабря в бильярдном клубе «Чемпион» в Краснодаре проходил турнир «Сеньоры на юге России 2024». В соревнованиях приняли участие 83 немолодых спортсмена.

Севастопольцы выступили на соревнованиях более чем достойно, завоевав первое и третье места в личном зачете. «Золото» досталось Ивану Гаркуше, «бронза» — Сергею Борисову.

«Победил мой товарищ и постоянный спарринг партнер Иван Гаркуша, я занял третье место, наравне с чемпионом мира Асланом Бузоевым, и очень этим горжусь», — написал в соцсети экс-депутат Законодательного собрания Севастополя С.Борисов.

В составе сборной команды Южного федерального округа севастопольцы в примут участие во Всероссийском финальном турнире по русскому бильярду в Санкт-Петербурге 21 декабря.

Русский бильярд — это разновидность бильярда, особенностью которого являются крупные шары, которые незначительно уступают по размерам створу лузы. Именно поэтому Русский бильярд считается наиболее сложным видом бильярда.