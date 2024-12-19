Прокуратура выявила 62 нарушения закона по вводу объектов капстроительства

На заседании межведомственной рабочей группы в городской прокуратуре обсудили динамику работ на объектах капитального строительства по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», которые должны сдать в 2024 году.

Речь идет об объектах газо-, водо- и теплоснабжения, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, спорта, культуры и досуга, пожарной безопасности.

В результате выполнения надзорного сопровождения сотрудники прокуратуры выявили 62 нарушения закона, внесено 31 представления об устранении выявленных нарушений, к административной ответственности привлечены пять должностных лиц, еще 14 получили предостережения о недопустимости нарушения закона. Возбуждены четыре уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Особое внимание на заседании уделили перспективам фактического выполнения государственных контрактов и принятых мер, которые должны способствовать активизации работ и повышению контрактной дисциплины подрядчиков.