Предпринимателей волнует судьба их ларьков

Срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Севастополя истекает 1 января 2025 года. Он может быть продлен, но постановление правительства города об этом еще не принято.

Дальнейшая судьба схемы размещения НТО и возможность заключения договоров на новые места их размещения волнует предпринимателей. Об этом говорилось на встрече прокурора Севастополя Андрея Шевцова с представителями бизнес-сообщества.

Кроме того, в Севастополе до сих пор нет методики определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в собственности города. Это не позволяет проводить торги на право заключения новых договоров. В рамках госконтракта СевГУ выполнил работу по научно-экономическому обоснованию методики, однако правительство города ее еще не утвердило.

На встрече в прокуратуре присутствовала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова. Чиновница рассказала о мерах, принимаемых для решения поднятых вопросов.

Устранить неопределенность правового регулирования деятельности бизнеса в Севастополе необходимо в самые короткие сроки, подытожил встречу прокурор города.