Поджигатель и экстремист приговорен к 10 годам лишения свободы

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении жителя Севастополя, , который создал проукраинскую экстремистскую ячейку и готовил поджог нефтебазы.

Гражданин РФ Андрей Енюков был задержан сотрудниками ФСБ России в августе 2022 года.

«Установлено, что 22-летний житель Севастополя создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов. Он привлек сторонников и проводил собрания, в ходе которых инструктировал иных граждан о планируемых противозаконных действиях с целью возвращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины», — сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В созданном Телеграм-канале А.Енюков публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов военной инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих.

Летом 2022 года он поджег пункт сбора гуманитарной помощи и намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Инкермане. Для этой цели он приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства.

Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в следующих преступлениях: террористический акт, приготовление к совершению террористического акта, призывы к осуществлению террористической деятельности и призывы к осуществлению экстремистской деятельности. А.Енюкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.