На улице Горпищенко теперь есть МФЦ

Новый офис МФЦ находится на ул.Горпищенко, 44. В нем четыре «окна» приема и выдачи документов, сектор пользовательского сопровождения для получения услуг в электронном виде, терминалы для оплаты госпошлины, детский уголок и помещение для хранения картотеки ГУПС ЕИРЦ Нахимовского района.

Первый офис МФЦ в Севастополе был открыт в 2014 году. За 10 лет работы принято более 2,5 миллионов заявлений. Сейчас в городе есть 13 универсальных отделений «Моих документов», один бизнес-офис и одно бизнес-окно, которые оказывают горожанам 256 услуг и пять функций.