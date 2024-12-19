На побережье Краснодарского края собрано около ста тонн нефтепродуктов

К вечеру 18 декабря очищено более 10 километров береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. Работы продолжатся и в ночное время, сообщили в МЧС России.

Ликвидация последствий ЧП в Керченском проливе, в результате которого из двух разломившихся и затонувших танкеров «Волгонефть» вылились нефтепродукты, ведется с 17 декабря. Из пролива пятна мазута ветром отнесло на юго-восток. Протяженность пострадавшей береговой полосы в Темрюкском районе и под Анапой достигла почти 50 км.

Третий день собирают песок с мазутом в мешки почти пять тысяч человек: волонтеры, сотрудники МЧС, отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы, работники санаториев и пансионатов, казаки. Волонтеры, ветеринары и орнитологи стараются максимально спасти пострадавших птиц.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит регулярный мониторинг состояния атмосферного воздуха в поселках Анапы и Темрюкского района, где береговая полоса загрязнена нефтепродуктами. Показатели соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормативам.

Председатель рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, вице-премьер Виталий Савельев поручил Минприроды, Минтрансу и МЧС во взаимодействии с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым в срок до 23 декабря представить план действий по ликвидации последствий сложившейся чрезвычайной ситуации. При его разработке участники рабочей группы должны учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также количество сил и средств, необходимых для этого.