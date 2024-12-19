Борются за культурное наследие страны

Члены «Общественного совета по сохранению культурного наследия исторической памяти и духа города Севастополя» вместе с городским Союзом архитекторовпровели собрание, посвященное сохранению национального и культурного достояния страны.

Общественники считают ситуацию, сложившуюся в области сохранения общенационального культурного наследия, критической, потому к участию в собрании пригласили архитекторов, ученых, историков и общественных деятелей из Севастополя, Крыма, Москвы. Последних, в режиме видеоконференции.

Речь идет о движимых объектах и артефактах, выставляемых в экспозициях государственных музеев, и архитектурных памятниках, находящихся на территории РФ и создававшихся в ходе государственного и культурного развития.

Причину плачевного состояния культурного наследия общественники видят в несовершенстве федерального законодательства, которое позволяет проводить фактически незаконные акты, способствующие утрате памятников. выведению их из-под государственной охраны, игнорирование выявляемых объектов.

Организаторы собрания заявили, что проанализировали тенденции последних 15 лет в области защиты культурного наследия и обнаружили попытки разрушить существующую законодательную систему его охраны на фоне очередных поползновений со стороны строительной индустрии, а также Минэкономразвития. Именно сейчас необходимо принимать экстренные меры по защите культурного наследия и выработать механизмы защиты как самого законодательства (прежде всего, базового закона 2002 г. №73-ФЗ), так и урегулирования общей ситуации с сохранением и использованием культурного наследия.

— Мы считаем необходимым прореагировать на угрозы изменения законов по охране культурного наследия. Это касается активно лоббируемой идеи комплексного развития территорий, часто предполагающей снос древних руин, — считает член «Общественного совета по сохранению культурного наследия исторической памяти и духа города Севастополя», историк-византинист, кандидат исторических наук Павел Кузенков.

По его словам, Севастополь и Крым — наиболее насыщенные культурным наследием регионы, а Севастополь, обладая бойцовским духом, может сделать в этой борьбе даже больше, чем Москва.

— Мы постараемся собрать максимальное количество подписей и человеческих реакций в поддержку нашей позиции. Мы также хотим предложить всем неравнодушным гражданам выразить свое мнение, поскольку все они являются полноправными собственниками культурного наследия. Мы также считаем опасным планируемое упразднение общественных обсуждений, в том числе в процессе принятия генеральных планов городов. Вторая опасность — судьба археологических объектов, а именно планируемое максимальное нивелирование процедуры археологической экспертизы, с введением понятий «археологически перспективные» и «археологически неперспективные» территории, что может привести к бесконтрольному уничтожению объектов археологии, — пояснил позицию общественников П.Кузенков.

Участники собрания не только обсудили ситуацию, но и выработали обращение к Президенту, депутатам Госдумы и другим структурам, ответственным за принятие соответствующих законодательных решений.