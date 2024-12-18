Волонтеры связали экологическую ёлку

В середине декабря рукодельницы Добро.Центра «Молоды душой» завершили трехмесячный творческий экологический арт-проект «Вязаная ёлка». Идея создания чудо-ели принадлежит руководителю команды «серебряных волонтеров» Наталье Прониной.

— Чтобы увлечь участниц проектом, я сделала елочку в уменьшенном размере — уютный домашний вариант. Чудо-ёлка — не просто украшение, это вещь функциональная: под нее можно спрятать бутылку шампанского или использовать как маскарадную шапочку, — рассказала Н.Пронина.

По ее словам, для создания арт-объекта — а это праздничная фотозона — использовали вещи, которые утеряли свою актуальность: старые детские кофточки, шарфики, шапочки. Хотя эскиза не было и елка рождалась интуитивно, все понимали, что она должна быть выдержана во всех оттенках зеленого. Но со временем пришло осознание, что столько зеленого «сырья» не насобирать, поэтому добавили красных и белых шерстяных шаров.

— Всего на изготовление 2,5 метровой елочки ушло 300 вязаных клубочков. Звезда на елке — это цветок пуансеттия! Он связан нашей умелицей Светланой Куликовской, —уточнила Н.Пронина.

Вязаную елку в солнечную и сухую погоду обещают выносить на прогулку из офиса «Добро.Центра» на ул.Ленина, 18, чтобы каждый прохожий смог сам порадоваться и показать своим друзьям необычный арт-объект.

Но у волонтеров есть просьба: в знак благодарности за пользование фотозоной внести посильные пожертвования в экологическую организацию EcoPride. На собранные деньги экоактивисты обещают купить настоящие живые крымские сосны и высадить их возле школ нашего города.