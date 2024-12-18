С 13 января 2025 года без нотариуса квартиру не подарить

Подписан закон об обязательном нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимого имущества, заключенных между гражданами. И это стоит денег.

Согласно внесенным в пункт 3 статьи 574 части второй ГК РФ изменениям, нотариальному удостоверению подлежат все договоры дарения между гражданами, независимо от их родства или отсутствия такового. Закон направлен на пресечение мошеннических схем с недвижимостью, так как дарственные в простой письменной форме являются одним из самых распространенных инструментов по незаконному отъему жилья.

«Главное изменение заключается в том, что договор дарения недвижимого имущества теперь требует обязательного заверения у нотариуса, независимо от того, кем являются стороны сделки — близкими родственниками, супругами или посторонними лицами. При подозрении на аферу нотариус откажет в совершении нотариального действия», — отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Практика показывает, что многие люди не осознают, что дарение является безусловной сделкой и все устные договоренности остаются на совести сторон, а также не понимают, что переход права собственности на дом или квартиру происходит сразу после заключения сделки. Пожилой человек может оказаться на улице, если родственник не сдержит обещание заботиться и помогать ему в обмен на жилье. Также распространены случаи прямого обмана, когда пожилому человеку под видом договора купли-продажи подсовывают на подпись договор дарения.

Также важно понимать, что доказать недействительность сделки, когда она заключалась в простой письменной форме, крайне затруднительно. Суды могут длиться годами, а издержки с учетом нынешних судебных госпошлин могут оказаться неподъемными.

Каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенную им сделку.

Важно отметить, что стоимость оформления сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, складывается из федерального и регионального тарифов. Первый рассчитывается как 0,5% от суммы сделки (обычно за нее принимают кадастровую стоимость недвижимости) и не может превышать 20 тысяч рублей. Региональный тариф зависит от субъекта РФ, где проводится сделка. В Севастополе это 7000 рублей.

Одаряемому еще придется заплатить НДФЛ, если он не является близким родственником дарителя.

Новый закон вступает в силу через 30 дней после опубликования, то есть с 13 января 2025 года. Все договоры дарения, заключенные до этой даты, остаются действительными и не требуют дополнительного нотариального оформления.