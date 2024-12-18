На клумбах высадили цветы по детским эскизам

Победители второго городского конкурса «Рисуй цветами» вместе с озеленителями ГБУ «Парки и скверы» высадили рассаду цветов на клумбах на пр.Генерала Острякова.

Осенью школьники Севастополя пробовали себя в роли ландшафтных дизайнеров — рисовали эскизы оформления клумб. Экспертное жюри оценило работы и выбрало финалистов. Победителей определили онлайн-голосованием в телеграм-канале «Парков и скверов».

Эскиз Анны Кропивки был признан лучшим в номинации «Школьники от 6 до 9 лет», Богданы Борисовой — в номинации «Школьники от 10 до 13 лет», Анастасии Шутиловой — в номинации «Школьники от 14 до 16 лет».

Рассаду на круглые клумбы у дома на пр.Генерала Острякова, 59 победители и озеленители высадили 17 декабря. Всего было использовано три тысячи саженцев виолы гибридной — белого, красного, синего и голубого цвета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.