Мусорщик оскорблял Вооруженные Силы России

В Севастополе полицейские привлекают к ответственности местного жителя за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России.

Полиция установила, что 42-летний работник предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами в разговоре с коллегами публично высказывался в негативной форме относительно использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Мусорщика задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым службы в Севастополе. В отношении правонарушителя полицейскими составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Собранные полицией материалы будут переданы в Балаклавский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.