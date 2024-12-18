Художник приглашает на мастер-классы по новогодним чудесам

Игорь Гладких более 10 лет профессионально занимается мозаикой и традиционными витражами. Он приглашает всех верящих в чудеса в свою симферопольскую мастерскую на предновогодние мастер-классы по изготовлению елочных украшений в технике мозаики и витража.

В канун Новогоднего праздника всех нас ждут приятные хлопоты по выбору подарков. Обычные сувениры — пластиковые массовые штамповки — изрядно приелись. Но можно сделать подарки своими руками. Пусть в них есть небольшие огрехи, но они уникальны и несут в себе частичку тепла и света каждого человека, который к ним прикоснулся. Вот почему предновогодние мастер классы всегда пользуются повышенной популярностью как у детей, так и у взрослых. Кто-то учится рисовать открыточки с зимним сюжетом, а кому-то ближе леттеринг или вышивание.

— Мозаикой могут заниматься дети буквально с пеленок, — считает художник. А еще, в мозаике, помимо традиционных материалов: натурального камня, смальты, керамики, можно использовать самые разнообразные, иногда даже непривычные материалы. Есть мозаики из цветной свернутой бумаги, из деревяшек, даже из резины или поломанных игрушек.

Повторное использование ненужных уже предметов в целях искусства в последнее время очень популярное направление. Сейчас это называется модным словом «ресайклинг», и стало трендом для всех, кто задумывается об экологии.

На такие мастер классы родители приходят с детьми, и сами увлеченно творят вместе с ними. В результате на свет появляется произведение искусства, которое либо надолго займет свое место в интерьере, либо станет индивидуальным подарком для близких и родных.

Мастер классы по изготовлению витражных елочных игрушек требуют не только особого оборудования, но и повышенного внимания, ведь витражист работает с острыми гранями стекла и горячим паяльником. Поэтому к таким занятиям допускаются дети от 12 лет. Зато елочные игрушки, снежинки, шарики и звездочки, сделанные из цветного стекла, выглядят совершенно волшебно. Каждая витражная грань преломляет свет елочных огоньков и разноцветные зайчики бегают по стенам и потолку, превращая обычную комнату в сказочный грот.

Из готовых цветных нарезанных элементов каждый может составить воображаемую фигуру. Потом необходимо аккуратно обернуть каждый кусочек стекла медной фольгой и соединить их между собой расплавленным припоем.

Несколько часов увлекательных занятий под наблюдением мастера пролетают незаметно и на свет появляются чудесные украшения, которые надолго сохраняют прикосновение детских и взрослых рук, настроение праздника и ни с чем не сравнимое чувство творчества.