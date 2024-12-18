Холодная вода сдерживает распространение мазута в Черном море

В настоящее время экспедиция ученых ИнБЮМ работает в районе Керченского пролива. 16 декабря они взяли пробы на четырех точках со стороны Крыма и острова Тузла, через который проходит Крымский мост.

«Сложно говорить, все ли, что могло выйти (мазут из поврежденных танков — прим. ТАСС), вышло, или что-то еще просачивается. Дело в том, что вода [в Черном море в этом районе] холодная, и мазут из-за этого очень вязкий, и он не будет растекаться. <...> [Есть надежда, что на берег нефтепродукты будут вынесены] хотя бы такими крупными пятнами, [как в районе Анапы], и, если погода успокоится, люди смогут собрать его», — ответил Алемов на вопрос о том, есть ли надежда, что загрязнение берега ограничится уже поврежденной зоной в Краснодарском крае.

Он уточнил, что во вторник экспедиция работала на Таманском полуострове, в том числе в зоне, куда вынесен мазут. Специалисты собрали пробы воды, донных отложений, образцы мазута. Предположительно, 18 декабря ученые вернутся в Севастополь, где начнут лабораторные исследования, чтобы проанализировать собранный материал.

«По визуальным наблюдениям, в районе Крымского моста и севернее все чисто, [мазутное пятно] не наблюдается. Загрязнение идет в южной части Таманского полуострова, в сторону Анапы идет сильное загрязнение берега», — добавил собеседник агентства.

С.Алемов пояснил, что в части пролива от Крымского моста до Черного моря визуально нефтепродукты также не наблюдаются, но субстанция может быть не на поверхности, а на какой-то глубине — и в таком случае обнаружить ее возможно только с воздуха. В свою очередь заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный уточнил ТАСС, что во вторник из-за метеорологических и технических условий спутниковый мониторинг не дал данных, чтобы проследить местоположение и смещение мазутного пятна или пятен.

О загрязнении Черного моря

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В Росморречфлоте сообщили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Данные спутникового мониторинга свидетельствовали о разливе суммарно примерно 3 тысяч тонн продукта.

К утру 17 декабря нефтепродуктами было загрязнено более 35 км территории пляжей Краснодарского края. В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской, расположенной недалеко от Анапы, из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефти, в них участвуют волонтеры, сотрудники МЧС, отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.