Генплан обещают передать депутатам до конца года

Правительство Севастополя планирует рассмотреть наконец-то подготовленный генплан на итоговом заседании перед Новым годом, после чего документ внесут в Законодательное собрание, чтобы, как сказал губернатор Михаил Развожаев, в январе депутаты смогли с ним полноценно ознакомиться.

О готовности нового генерального плана Севастополя и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов заявил еще 2 декабря. По его словам, разработчики были готовы представить его на рассмотрение правительства города с 10 декабря.

Отметим, что подготовку нового генплана ушло почти 10 лет — его начали готовить в 2015-м. На первых публичных слушаниях, состоявшихся в мае 2017 года, жители города раскритиковали документ. После этого документ дорабатывали и переделывали, а новые общественные слушания по нему провели в январе 2024 года.

Действующим генпланом Севастополя пока остается тот, что был принят в 2005 году.