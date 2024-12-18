Спортсменов и их тренеров поощрят материально

Игры проводились в июне 2024 года в Казани, в участвовали более четырех тысяч спортсменов. От Севастополя в состав команды РФ вошли четверо и все они завоевали комплекты медалей: одну золотую и три серебряные. Елена Гапешина стала чемпионкой по боксу, Анастасия Долгова завоевала серебряную медаль в гребле на байдарках и каноэ, Александр Шалисов показал второй результат в соревнованиях по дзюдо, а Рафаэль Юнусов — по греко-римской борьбе.

Принятым правительством Севастополя документом данные соревнования теперь включены в порядок поощрения с выплатой денежного вознаграждени. За первое место спортсменам причитается 500 тысяч рублей, за второе — 350 тысяч. Тренеры получат соответственно по 250 и 175 тысяч рублей.