Более 200 участников СВО согласны взять миллион вместо земельного участка

Из 255 участников СВО на получение компенсационных выплат на сегодня согласились более 200, сообщил 17 декабря на заседании правительства и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников.

По его словам, на эти цели на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов дополнительно выделяются еще 225 млн рублей, что стало результатом перераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Севастополя.

— Речь идет о тех, кто выбрал вместо земельного участка денежную компенсацию. Из 255 более 200 участников СВО на сегодняшний день уже дали согласие на получение компенсационной выплаты, — сказал А.Плотников.

Предполагается, что деньги будут оперативно выплачены уже до Нового года.

В реестре на предоставление бесплатных земельных участков, опубликованном на сайте департамента имущества и земельных отношений Севастополя, на 22 ноября числилось 9337 льготников. Из них 540 уже получили землю, а 165 — взяли миллион.