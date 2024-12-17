За два года решат вопрос летнего дефицита электроэнергии на юге РФ

Минэнерго рассчитывает на возведение в течение двух лет 500 МВт мобильной генерации на юге России для решения проблемы дефицита электроэнергии, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

«Принято решение об использовании механизма строительства передвижной мобильной генерации, которая может быть в короткие сроки реализована, и до 2030 года, до ввода основной генерации, может обеспечить покрытие дефицита мощности. Такие решения мы уже приняли правительством на территории Южного федерального округа: 250 МВт будет реализовано на Крымском полуострове и 250 МВт на территории Краснодарского края. Надеемся, что в течение двух лет мы эту мощность дополнительную в 500 МВт получим на юге страны», — цитирует Е.Грабчака ТАСС.

По его словам, это позволит решить проблему дефицита электроэнергии на юге при летних максимумах.

О строительстве генерации

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила назначение «Интер РАО», «Технопромэкспорта» и «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) ответственными за строительство генерации на юге РФ до 2030 года. Е.Грабчак сообщал, что речь идет о возведении до 2030 года объявленных ранее 1,926 ГВт генерации на юге. Он уточнял, что фактически будет построено на 191 МВт меньше из-за ТЭС в Сочи, которая продолжит эксплуатацию.

Второй вариант предполагает возведение мобильных газотурбинных установок 500 МВт и парогазовых энергоблоков на 1,451 ГВт стоимостью 355,5 млрд руб.

Летом 2024 года конкурс по новым объектам на юге был признан несостоявшимся. И Минэнерго РФ предложило определить на правкомиссии проекты, которые помогут решить проблему с дефицитом генерации в регионе.