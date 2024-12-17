Входы в гостиницу «Крым» приспособили для маломобильных

В гостиницу «Крым» теперь могут без труда попасть люди на инвалидных колясках. Для них специально устроены пандусы на входе в гостиницу и ресторанный комплекс.

Как сообщили в городскоком управлении туризма, модернизировать входные группы стало возможно после получения гостиницей грантовой поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, что в августе раздавали до трех миллионов рублей на создание доступной среды для туристов-инвалидов и на приобретение оборудования для турцентров.

Помимо пандусов, входные группы гостиницы обустроили лифт-платформой, чем значительно улучшили уровень предлагаемого сервиса. Дополнением к перечисленному стало устройство яркой подсветки на входе и вмонтированные в ступени точечные светильники, что в предновогодье добавляет фасаду гостиницы праздничности.