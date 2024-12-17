Весь год предлагают наблюдать за грачами

Это довольно крупные птицы размером с серую ворону и внешним видом похожие на ворона. Их отличительными чертами являются черное оперение с переливами синего и фиолетового, а также большой клюв с белым кольцом у основания.

Объявление грача символом наступающего года — это возможность поближе познакомиться с этими интереснейшими птицами. Научно доказано, что грачи обладают высоким уровнем мышления и умственными способностями. На протяжении всей своей жизни они учатся и накапливают опыт. Эти пернатые умеют различать цвета, у них также хорошо развита зрительная память.

Орнитологи отмечают, что численность грачей сокращается по всей России. Частично это связано с сельским хозяйством и обработкой полей пестицидами. Другой угрозой стала массовая вырубка деревьев, пригодных к гнездованию.

В Крыму замечены оседлые и перелетные грачи. В основном они населяют равнинную часть полуострова и предгорья.

Птица года в России избирается Союзом охраны птиц России с 1996 года. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, конференции, распространяются информационные листовки и бюллетени.