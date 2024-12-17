Со спутников видны пятна мазута в стороне от Керченского пролива

Данные спутникового мониторинга свидетельствуют о том, что пятна мазута общей площадью около 100 кв.м, разлившиеся после крушения танкеров вблизи Крыма, выявлены юго-восточнее места происшествия, за пределами Керченского пролива.

«Чуть юго-восточнее [места крушения] несколько пятен обнаружили. Где-то около 100 кв.м. Пока [снимки со спутников] не такого высокого разрешения, нельзя сказать [новые ли это пятна], может быть, это фрагмент от тех же трех тысяч тонн отделился», — сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

Ранее сообщалось, что на двух танкерах было в сумме около 9 тысяч тонн мазута. С.Станичный ранее приводил данные спутникового мониторинга, которые свидетельствовали о разливе суммарно примерно 3 тысяч тонн продукта. Также сообщалось, что мазутное пятно, угрожающее экосистемам акватории и побережья, дрейфует на север — зашло в Керченский пролив и движется к побережью Краснодарского края.

При этом новых спутниковых данных о мазутной массе, которая была обнаружена ранее, пока получить не удалось — мониторинг зависит от многих условий, например, облачности над районом наблюдений.

«Нужно понимать, что это такая суспензия, взвешенная масса. Мы зафиксировали, рассчитали, куда она должна идти — но это не традиционная ситуация, это не [топливная] пленка на поверхности. Пока на берегу ничего не нашли (ранее ученые предполагали, что нефтепродукты должно вынести на кубанский берег Керченского пролива, южнее Крымского моста — прим. ТАСС). Может быть, обратным течением от берега отбило», — отметил собеседник агентства.

Крушение в Черном море

По данным ГУ МЧС Крыма, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в результате шторма потерпели крушение 15 декабря. Одно из судов село на мель, с него были эвакуированы моряки, один из 13 членов экипажа погиб. Погибший — вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. В Росморречфлоте сообщили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, позднее одно из них было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи гибелью моряка — ч.2 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

16 декабря была возобновлена спасательная операция — со второго судна эвакуировали 14 членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП.