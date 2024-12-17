Последствия инцидента на газораспределительной станции оперативно устранили

Часть домов на Северной стороне Севастополя в ночь на 17 декабря осталась без газоснабжения.

Как объяснил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, «в ходе обследования специалисты «Севастопольгаза» выявили, что на газопроводе высокого давления, подающем природный газ абонентам от газораспределительной станции №3, произошел технологический инцидент».

ГУП «Севастопольгаз» оперативно провело аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления и максимально быстро восстановило подачу газа в жилые дома.