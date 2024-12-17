Покажут академический рисунок

Организатор выставки – севастопольский художник Виктор Чижов, который представит в экспозиции 35 своих работ в традиционных для академического рисунка техниках: карандаш, уголь, сангина и др..

Работы созданы в разные годы – от 1968 до 2022 – го.

– Я хотел показать свои рисунки, зарисовки, наброски для понимания теми, кто учится рисовать, как правильно выполнять академический рисунок или набросок. Когда в свое время я учился, я тоже учился это делать. Уже после этого я заходил в студию Дома художника, и там удивлялись, как быстро я рисую. Например, создание наброска может занимать от трех секунд до нескольких часов, – сказал В.Чижов .

По его мнению, рука рисовальщика должна летать, поскольку чем быстрее она движется, тем точнее глаз улавливает предмет изображения.

Выставка открывается 19 декабря, в четверг в 18.00.