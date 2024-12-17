Могут запретить продавать лимонад

В комитете по экономике и инвестициям Законодательного собрания Севастополя в настоящее время разрабатывается законопроект «Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории города».

Его инициатор — председатель этого комитета Сергей Колбин. Сейчас законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Поскольку из опубликованного не совсем ясен ассортимент возможного запрета, «Севастопольская газета» решила уточнить в комитете, не исчезнут ли с прилавков магазинов города вместе с энергетиками «Тархун», лимонад и прочие безалкогольные тонизирующее напитки.

На заданные нами по телефону вопросы, в комитете экономики решительно отрубили: «Мы в комитете никакие комментарии никаким СМИ не даем!»

«Но узнать-то суть вопроса надо!» — решили в редакции и позвонили помощнику депутата. Она обещала узнать у С.Колбина, чем ему не нравится лимонад.