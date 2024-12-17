Кольцо на Столетовском проспекте почти достроено

Запустить движение по новой развязке департамент транспорта планирует в канун Нового года. Но реконструкция на этом не закончится.

Первый этап развязки между Столетовским проспектом и улице Тараса Шевченко — один из дорожных объектов города, который должны сдать в этом году.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора Павел Иено, часть Столетовского проспекта расширят — вместо двух там будет четыре полосы движения. На новой кольцевой развязке уже переустроены все коммуникации, установлено освещение, обустроены тротуары и уложен асфальт. Подрядчик завершает установку бордюров, после чего будет нанесена разметка, установлены светофоры и дорожные знаки.

«В течение 10 дней планируем завершить последние штрихи строительных работ, подключить уличное освещение и запустить движение», — пообещал П.Иено.

Второй этап работ завершат к концу 2025 года. Он включает участок дороги от ул.Маринеско до дома №28 на ул.Шевченко. Новый участок также будет четырехполосным. Тротуар совместят с велодорожкой, общая ширина которых составит 3,5 м. Прилегающая территория будет освобождена от гаражного кооператива, который размещался там с 1979 года. На его месте появится парковка на 350 мест.

Госконтракт на строительство транспортной связи автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 «Столетовский проспект» и автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 «ул.Тараса Шевченко» с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 «ул.Тараса Шевченко» на сумму в 965,34 млн рублей заключен в конце сентября 2023 года с ООО «Дорстройкубань-19». Срок исполнения — 19 декабря 2024 года. Про 2025 год в контракте изначально ничего не говорилось.