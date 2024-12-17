Количество медработников вырастет

На зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году Севастополь дополнительно получит 13 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников», — сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут направлены в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя (ОМС).

Всего правительство на дополнительную оплату труда медработников по всем регионам направит почти 10 млрд рублей. Республика Крым получит 178,5 млн руб., Краснодарский край — 137,6 млн руб., Ростовская область — 8,7 млн руб., Москва — 749,6 млн руб, Санкт-Петербург — 753,4 млн руб.

В правительстве страны рассчитывают, что средства будут доведены до фондов ОМС как можно скорее и помогут решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая качество медицинской помощи по всей стране.