Календарь на 2025 год посвятили 140-летию Приморского бульвара

Как сообщил «Севастопольской газете» сам С.Самошин, все его предыдущие календари (всего их четыре) — тематические. И этот не стал исключением. Календарь выполнен на высококачественной мелованной бумаге формата А3 и содержит 13 фотографий, по числу месяцев года плюс фото на обложке.

— Это, в основном, редкие архивные фотографии. Одна из них относится к периоду Гражданской войны, с остальными мне помогли мои знакомые — замечательные севастопольцы. Известный севастопольский историк Вадим Прокопенков предоставил несколько фотоизображений. Сканами редких открыток из своего собрания поделился севастопольский коллекционер Александр Дербасов, а внук легендарного военного корреспондента Вадима Докина Вадим — одним снимком из фотоархива своего деда. Кроме того, в календарь включены несколько современных фотографий — Юрия Югансона и Анны Садовниковой, — рассказал С.Самошин. По его мнению, все эти снимки в той или иной степени отражают разные этапы существования Приморского бульвара — от его основания до наших дней.

Каждую фотографию в календаре С.Самошин сопроводил историческими высказываниями разных людей, в том числе известных. Эти цитаты подобраны в соответствии с хронологией, а самая первая относится к 1889 году: это упоминание о бульваре в путеводителе того времени, спустя всего четыре года после основания бульвара. Интересно и приятно, что последние две фотографии сопровождаются цитатами из новостных материалов, опубликованных в «Севастопольской газете».

Особенность календаря — отмеченные в нем не только государственные праздники и выходные дни, но и знаковые для севастопольцев даты: День гимна Севастополя, День города 14 июня и т.д. Кроме того, С.Самошин решил добавить к этим датам и День основания Приморского бульвара — 11 сентября (по новому стилю).

— У нас в городе с недавних пор отмечают дату основания Матросского бульвара — 26 мая, но я уверен, что и Приморский бульвар заслуживает того, чтобы иметь свой день. Тем более, что ему без малого уже полтора века, то есть, он существует больше половины истории самого города, и множество важных для Севастополя событий происходили именно на Приморском бульваре, — резюмировал С.Самошин.

Тираж календаря пока невелик — 300 экземпляров. Однако автор обещает, что по необходимости и при наличии спроса количество экземпляров возможно увеличить.

Приобрести календарь можно, обратившись непосредственно к С.Самошину во время его экскурсий по городу или, сделав запрос по ссылке @StepanSamoshin