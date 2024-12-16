Вынесен приговор по делу о государственной измене

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, который признан виновным в государственной измене.

В суде установлено, что А.Черный поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины. По собственной инициативе и по заданию куратора с сентября 2023 по февраль 2024 года в Ялте и Севастополе он производил визуальное наблюдение и фотосъемку объектов и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, собирал и передавал сведения об их дислокации.

Преступная деятельность А.Черного была пресечена сотрудниками ФСБ.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал в суде прокурор Севастополя Андрей Шевцов. С учетом его мнения суд приговорил А.Черного к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в 300 тысяч рублей.