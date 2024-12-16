Весной запустят прямой поезд из Владикавказа в Симферополь

Железнодорожное сообщение между Крымом и Северной Осетией планируют запустить весной 2025 года, сообщил экс-губернатор Севастополя, ныне действующий глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Вместе с РЖД планируем запустить железнодорожное сообщение между Северной Осетией и Крымом в конце апреля 2025 года. Теперь путешествовать между регионами станет удобнее. Жители нашей республики смогут насладиться красотой крымских побережий, а гости из Крыма — открыть для себя уникальные традиции и природу Осетии», — написал С.Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, запрос от жителей региона и крымчан на этот маршрут стабильно существовал в течение нескольких лет.

Поезд будет курсировать между Владикавказом и Симферополем раз в четыре дня.

Нужно заметить, что РЖД — госкомпания «Российские железные дороги» — не осуществляет железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом. Это поручено частному перевозчику «Гранд Сервис Экспресс».