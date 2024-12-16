Шар из Севастополя украсит ёлку в Кронштадте

Севастопольская детская школа искусств приняла участие во Всероссийской социальной акции «Морская народная елка», участники которой сообща украшают новогоднюю ель в музейно-историческом парке «Остров фортов».

В центре музейно-исторического парка в Кронштадте будет установлена главная морская елка страны. Ее украсят шары, расписанные вручную представителями российских приморских регионов, семьями военнослужащих, детьми, воспитанниками школ искусств и социальных организаций, государственными и общественными деятелями, артистами. Более сотни шаров уже направлены участникам акции по всей стране.

Елочную игрушку из Севастополя расписал преподаватель Севастопольской детской школы искусств, член-корреспондентом Российской академии художеств, заслуженный художник Республики Крым Николай Дудченко. На шаре изображен белокаменный город под золотым небом.

«Художник использовал настоящее сусальное золото», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На праздничной ёлке севастопольский шар будет соседствовать с игрушками из Калининградской, Ленинградской, Астраханской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев и других регионов.

Открытие главной морской ёлки страны состоится 21 декабря. Первая арт-акция «Народная елка» была организована проектом «Остров фортов» в 2020 году.